GROSSETO – Sabato 14 marzo, alle ore 17, nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse, è in programma il terzo appuntamento del ciclo di laboratori didattici “Techne: come nascono le opere”, il percorso pensato per avvicinare i più piccoli ai linguaggi dell’arte attraverso attività creative e momenti di scoperta.

Il laboratorio didattico è curato da Gemma Bartoli di PromoCultura in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio ed è rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni. La partecipazione ha un costo di 6 euro ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (in orario di apertura) oppure scrivere all’indirizzo email a [email protected].

L’incontro sarà dedicato al linguaggio fotografico e prenderà spunto dalla mostra fotografica “Sotto una luce fossile” curata da Nicola Ricciardi, Francesco Pedrini e Davide Tranchina, allestita negli spazi di Clarisse. A partire dalle immagini esposte, il laboratorio accompagnerà i bambini in un primo avvicinamento alla fotografia come forma di espressione e di racconto del reale e offrirà loro l’occasione di esplorare in modo semplice e coinvolgente il mondo delle immagini, comprendendo come nasce una fotografia e sperimentando direttamente il racconto visivo.