Teatro, sul palco arriva “La mia battaglia”: Elio Germano porta in Maremma il suo spettacolo

FOLLONICA – Domenica 24 marzo alle 21 sul palco del teatro Fonderia Leopolda va in scena “La mia battaglia” di Elio Germano e Chiara Lagani, con Elio Germano e aiuto regia Rachele Minelli.

Elio Germano attore pluripremiato, vincitore fra gli altri di 3 David di Donatello e un Nastro d’Argento, diviso fra cinema, televisione e teatro, scrive e dirige lo spettacolo “La mia battaglia”, in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, anche verbale, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta.

«Che il nostro appello si diffonda a ogni individuo che vogliamo avvicinare a noi: il passato è stato illuminato da una nuova e millenaria generazione di Italiani!» Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista, da figura autorevole, si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso.

