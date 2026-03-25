GROSSETO – Domenica 29 marzo, alle 17, alla Sala Eden lo spettacolo della compagnia di teatro amatoriale “TeatrArci” di Tatti e, a seguire, degustazione dei vini dei Vignaioli del Morellino di Scansano e dell’azienda “I lecci”. Costo del biglietto: 10 euro. Il ricavato sarà devoluto al Comitato per la vita e all’associazione “La Farfalla”.

La commedia brillante in tre atti di Giulio Bucciolini “La Baronessa Schiccherona. Ovvero l’età più bella” sarà protagonista del secondo appuntamento alla Sala Eden (bastione Garibaldi, Mura medicee di Grosseto) con il III Memorial “Franca Lodovinchi e Antonio Lazari”, una rassegna di teatro amatoriale per raccogliere fondi a favore del Comitato per la vita e dall’associazione “La Farfalla – cure palliative”. L’appuntamento è domenica 29 marzo, alle 17. A portare in scena la commedia, con la regia di Anna Falloni, ambientata in una villa di campagna dove la baronessa Schiccherona e gli amici della figlia sono alle prese con i primi amori e una serie di divertenti equivoci, sarà la compagnia di teatro amatoriale “TeatrArci” di Tatti.

Dopo lo spettacolo, spazio al gusto con la degustazione dei vini dell’azienda della cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e dell’azienda “I lecci”.

È possibile acquistare i biglietti (al costo di 10 euro) per assistere alle rappresentazioni in prevendita allo spazio polifunzionale “L’Abbriccico”, in via Lazzeretti 10 a Grosseto (aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14.30-17.30), oppure il giorno stesso dello spettacolo alla Sala Eden.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 8825655.

Il III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari” proseguirà domenica 12 aprile quando, a calcare le scene, saranno gli “Attori per sbaglio” con lo spettacolo “Crobinson Rusoe” di Tommaso Fagan e Matteo Savonarola. Altri appuntamenti sono in programma nelle prossime settimane: per informazioni www.uscitadisicurezza.grosseto.it