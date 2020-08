Teatro: Re Lear va in scena all’Anfiteatro romano

ROSELLE – In occasione della XXXV edizione dell’Estate rosellana, l’associazione Polis 2001 ha il piacere di presentare la rappresentazione teatrale Re Lear per la regia di Giacomo Rosselli con la direzione artistica di Francesco Tarsi, che verrà messa in scena nella splendida cornice dell’Anfiteatro Romano di Roselle (Area Archeologica di Roselle, Grosseto) nei giorni 10, 12, 13, 16 e 17 agosto alle 21.

Si consiglia la prenotazione ai numeri 3472299737/3474252612 oppure asscultpolis2001@libero.it.

Biglietti – intero 15 euro, ridotto – 10 euro.