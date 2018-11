Teatro più aperitivo, torna l’iniziativa culturale

MONTEROTONDO MARITTIMO – Officine Papage Residenza Artistica Toscana organizza domenica 18 novembre alle 18 presso il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo l’aperiTeatro, un incontro speciale ormai divenuto appuntamento atteso dai cittadini, momento in cui gli artisti e operatori teatrali incontrano i pubblici fuori dal contesto spettacolo, in un clima di amicizia, per scambiare pensieri e alimentare la curiosità di conoscenza reciproca.

Durante l’iniziativa saranno presentati i risultati del progetto “ProMo – il teatro è la tua casa”, realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e dell’Amministrazione, in collaborazione con la Biblioteca comunale. Un progetto che ha visto realizzarsi sul territorio numerose attività rivolte a molteplici target.

Ma accanto alla riflessione su quello che è stato realizzato, Officine Papage presenterà le nuove proposte per la Stagione 2018-2019: gli artisti ospiti in cartellone, le attività di laboratorio e i progetti speciali.

“Il nostro obiettivo è rendere il teatro uno spazio sempre più fruibile e abitato dalle energie della comunità” dice la responsabile dei progetti e dell’organizzazione Annastella Giannelli. Iniziativa ad ingresso libero.