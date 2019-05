Teatro, Paolo Ruffini torna in Maremma con i suoi ragazzi speciali: in scena c’è Up&Down

MONTEMERANO – Sabato 11 maggio ritorno in Maremma per “Up & down”, lo show teatrale del comico livornese Paolo Ruffini e della compagnia Mayor Von Frintius composta da attori con Sindrome di Down che andrà in scena a Montemerano al campo sportivo Palazzi alle 21.

«A ospitare l’evento – spiegano gli organizzatori – sarà la cittadina di Montemerano al campo sportivo Palazzi, grazie a un duro lavoro organizzativo e di raccolta fondi durato mesi di tutta la comunità montemeranese, fra cene, sagre e mercatini».

«Grande contributo del Comune di Manciano – concludono gli organizzatori – della Pro Loco, della Asd Montemerano, dell’Accademia del Libro e della Filarmonica Giuseppe Verdi. Importante l’aiuto di Banca Tema. Informazioni più dettagliate presso la tabaccheria La Cicca di via Senese 134 a Grosseto dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 12.30. Parte del ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down di Grosseto».