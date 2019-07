Teatro, musica e letteratura: gli eventi di Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Il 10 e l’11 luglio, a Marina di Grosseto, nell’area del Beach Contest, andranno in scena due spettacoli teatrali.

Il primo, il 10 luglio, sarà “La Regina dei Banditi – Vita di Phoolan Devi tra leggenda e realtà”, in un racconto per il teatro, di Federico Bertozzi con Sara Donzelli e con la regia di Giorgio Zorcù (luci: Marcello D’Agostino; musica: Carlo Gatteschi e Indoeuropean Music Ensemble; immagini video: Michele Nanni).

“Phoolan Devi, la regina dei banditi, è una figura leggendaria e controversa dell’India contemporanea, anche se poco conosciuta al pubblico europeo. La sua vicenda esemplare di donna guerriera – raccontano dalla Pro loco di Marina di Grosseto -, costretta suo malgrado alle armi, ci offre lo spunto per affrontare il tema del potere della ribellione e della violenza. E qui, soprattutto, trattandosi di una donna, risalta l’aspetto della violenza sessuale, e l’azione di Phoolan come voce di coraggio femminile là dove l’oppressione ha ridotto l’uomo al silenzio.

Oggi ci proponiamo di rinnovare la memoria di questa giovane ragazza costretta a imbracciare un fucile, riconoscendo l’utilità di raccontare quella predestinazione al dolore e quella rivendicazione del diritto individuale e collettivo che ha radici profonde anche nell’epica della nostra cultura. La Regina dei banditi è stato al centro di molte manifestazioni su donne e violenza, in collaborazione con diversi Centri Antiviolenza in tutta Italia. E’ stato scelto come “spettacolo-simbolo” per il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza alle donne”.

L’11 luglio, sempre nella stessa location, andrà in scena: “Incipit – L’inizio di ogni storia”. Un attore, quattro autori, quattro libri, quattro generi diversi, per una coinvolgente serata di letteratura e musica insieme a Giacomo Moscato.

Carlo Legaluppi – “La nuova inquisizione” – Thriller

Agata Florio – “Asoettando te” – Sentimentale

David Berti – “Due racconti per una notte” – Fantastico

Giacomo Moscato – “Delirio di un professore sadico” – Tragicomico