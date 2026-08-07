CAPALBIO – Prosegue la stagione culturale di Capalbio. Da lunedì 10 agosto, alle 21.30, al teatro del Leccio con la compagnia Confine Zero che porterà in scena “Le rane” di Aristofane, una commedia scritta venticinque secoli fa e ancora capace di parlare al presente con sorprendente attualità. Regia di Guido Targetti e con Antonio Bandiera, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti e Francesco Tozzi.

Alla rappresentazione sarà associata una raccolta fondi a favore di Italian Sarcoma Group ETS, associazione scientifica no-profit impegnata nella ricerca e nella cura dei sarcomi, tumori rari e aggressivi che richiedono competenze altamente specializzate.

Martedì 11 agosto, alle 19.30, alla galleria Il Frantoio sarà la volta del Salotto letterario di Emmanuelle de Villepin. Protagonisti dell’incontro saranno Gigi Riva e il suo libro “C’era l’amore a Sarajevo”, edito da Mondadori. Insieme all’autore, interverranno Emmanuelle de Villepin e Daniele Petruccioli.

L’ingresso per entrambi gli eventi è libero fino a esaurimento posti (per gli eventi del mese di agosto non è prevista la prenotazione online).

A tornare sarà anche il cinema all’aperto al teatro del Leccio: martedì 11 agosto sarà proiettato “Primavera” di Damiano Michieletto, mentre giovedì 13 sarà la volta di “Rental family – nelle vite degli altri” di Hikari. Le proiezioni cominceranno alle 21.30.

I biglietti sono acquistabili online o all’ingresso del teatro del Leccio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.

Dal 12 al 16 agosto, inoltre, al circolo Cavalcanti di Capalbio, si terrà la Chianina sotto le stelle.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.