Teatro, Li Bindoli tornano sul palco con “Tanto tonò che piobbe”

PORTO SANTO STEFANO – “Tanto tonò che piobbe” questo il titolo della commedia, scritta da Susy Cecchi per la regia di Renzo Vitelli, che sarà rappresentata sabato 27 aprile alle 21 all’auditorium dell’ex Onmi a Porto S.Stefano.

Il gruppo di animazione teatrale santostefanese de Li Bindoli torna a proporre il nuovo lavoro, già messo in scena con successo a Porto Ercole in occasione della rassegna teatrale “Presi dal cacatrappole, uno strascico di… risate” ed al teatrocinema di Borgo Carige.

Il detto “Tanto tuonò che piobbe” è la traduzione in santostefanese della nota frase attribuita a Socrate che viene utilizzata soprattutto in contesti scherzosi, per alludere al verificarsi di un evento atteso da molto tempo.