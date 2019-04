Teatro, in scena Pirandello: in città arriva “Quell’uomo dal fiore in bocca”

GROSSETO – Domenica 14 aprile dalle 18, nell’Auditorium della Parrocchia Maria SS. Addolorata, va in scena Quell’uomo dal fiore in bocca, spettacolo teatrale in un atto tratto dall’opera di Luigi Pirandello con Alessandro Di Murro e in collaborazione con Associazione Kansassìti

“Quell’uomo dal fiore in bocca” è uno spettacolo tratto da alcune delle opere più famose del magnifico Luigi Pirandello. È un percorso nel mondo poetico teatrale di uno dei più grandi autori della letteratura italiana, alla ricerca di quel gusto della vita che rende l’esistenza degna di essere vissuta contro tutte le forme in cui la realtà ci ingabbia.

Trama:

“È da tanti anni a servizio della mia arte (ma come fosse da jeri): una servetta sveltissima e non per tanto nuova sempre del mestiere. Si chiama Fantasia. (…) Oggi qua; domani là. E si diverte a portarmi in casa, perché io ne tragga novelle e romanzi e commedie, la gente più scontenta del mondo, uomini, donne, ragazzi, avvolti in casi strani da cui non trovan più modo a uscire; contrariati nei loro disegni; frodati nelle loro speranze; e coi quali insomma è spesso veramente una gran pena trattare.” Luigi Pirandello, 1926.

Luigi Pirandello è un giovane scrittore, ancora sconosciuto, che, in solitudine nel suo studiolo, è intento a scrivere uno dei suoi primi racconti (quelli che diventeranno molto tempo dopo le celebri “Novelle per un anno”). Improvvisamente, con un forte rumore di vetri rotti, entrano in scena due figure sospette che si definiscono “personaggi”.

Da lì a pochi minuti i due “personaggi” trasporteranno il giovane Luigi nel bel mezzo delle loro vicende e lui si troverà a vestire i panni di altrettanti personaggi a lui sconosciuti. Con un ritmo inesorabile, il viaggio metterà in crisi il suo senso dell’esistenza e la sue esistenza stessa.

“… perché si fa presto a volerci in un modo o in un altro; tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo.”

L’unica certezza che avrà alla fine il nostro protagonista è di dover raccontare queste vicende per far vivere, sulla carta e sulla scena, la forma e la vita che ha visto muoversi in questi personaggi.

Alessandro di Murro

Nasce a Grosseto il 24/06/1992. Studia, fin da giovanissimo, danza e movimento scenico. Nel 2014 consegue la laurea in Scienze dello spettacolo presso “La Sapienza” di Roma e, nel 2015, si diploma presso la Nuova Accademia Internazionale d’Arte Drammatica del Teatro Quirino, sotto la direzione artistica di Alvaro Piccardi. Nel 2018 completa gli studi universitari laureandosi nella magistrale di Discipline Etno Antropologiche. Debutta al professionismo teatrale con lo spettacolo “Passio Hominis”, regia di Antonio Calenda. Nel 2015 fonda la compagnia teatrale “Gruppo della Creta”, con la quale mette in scena le sue prime tre regie: “Per sei dollari l’ora”, tratto da Pulp di Charles Bukowski, “Cassandra”, drammaturgia a quattro mani scritta con il compositore Enea Chisci, e “Orientheatre: giro di vite”, performance urbana ispirata al capolavoro di Henry James. Nel 2018 debutta al festival di Todi convincendo pubblico e critica con l’ultimo lavoro “Generazione XX” di Anton Giulio Calenda. Tra gli altri con cui ha lavorato: Sergio Basile, Massimo Cinque e Jacqueline Bulnes.

Ingresso con biglietto (5 euro studenti, 10 euro intero)