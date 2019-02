Teatro: il Decameron di Tullio Solenghi in scena a Monterotondo Marittimo

MONTEROTONDO MARITTIMO – Domenica 3 marzo alle ore 21.15 Tullio Solenghi porta in scena al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo “Decameron: un racconto italiano in tempo di peste”, una produzione del Teatro Pubblico Ligure progettata e diretta da Sergio Maifredi.

Lo spettacolo, appuntamento interno alla Stagione 2018-2019 realizzata con il sostegno del Comune e di Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con Officine Papage, restituisce la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande raffinatezza, per tutti.

«È un testo senza tempo perché Boccaccio è stato un genio non solo per il contenuto dell’opera, ma anche perché ha saputo produrla in un momento buio per la storia di Firenze» dice Solenghi «siamo nel 1300, la peste ha sterminato 30 mila persone in una città da 80 mila abitanti. Proprio quando la morte sembra vincere su tutto, Boccaccio fa uscire una raccolta di novelle piene di vita e calore».

Lo scrittore ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto narrativo della letteratura occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di rappresentare la varietà del mondo.

Prima dello spettacolo dalle 19.00 aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale agli spettatori nella stanza comunale di Via Pietro Gori, con i gustosi prodotti locali della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili. In teatro sarà possibile visitare prima e dopo la performance la mostra ad ingresso libero di Francesca Bazzurro, interna al progetto “Ar Teatro – quadri fuori scena”.

Biglietti spettacolo: intero 10€, ridotto 8€. Prevendita il giorno prima dello spettacolo in orario 10-12 presso il Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra). Info e prenotazioni telefoniche al 339.8698181 (dalle 16 alle 19).