Teatro, il centro di salute mentale presenta “Sogno di una notte di mezza…notte”

ORBETELLO – L’11 luglio alle 21 sul palco dell’auditorium salirà il gruppo di teatro del centro diurno di salute mentale di Orbetello con lo spettacolo “Una notte di mezza … Notte”, risultato del lavoro realizzato durante l’anno in collaborazione con l’associazione “Rumori fuori scena”.

Il centro di salute mentale è un servizio della Asl gestito dalla cooperativa Uscita di sicurezza, coordinato dall’educatrice professionale Chiara Cardoselli insieme all’operatrice Finalba Bibbiani, dove da 5 anni è stato attivato un laboratorio di teatro seguito da due volontari di “Rumori fuori scena”, Lorenzo Moscatelli e Stefano Goracci che è anche il regista dello spettacolo.

«Gli utenti coinvolti quest’anno – spiega Cardoselli – sono stati 8 e in 5 prendono parte allo spettacolo. Il laboratorio si è svolto una volta alla settimana da ottobre a giugno per la durata di due ore circa. L’esperienza teatrale favorisce il benessere psicofisico e sociale, sviluppa potenzialità creative e di socializzazione; valorizza la fantasia e l’espressività mimica. L’attività, inoltre, promuove una maggiore coscienza di sé attraverso la consapevolezza del gesto, del movimento e della voce e, infine, il teatro è utilizzato come strumento per il rafforzamento dell’autostima»

L’ingresso è libero.