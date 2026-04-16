GROSSETO – Prosegue alla Sala Eden, sulle Mura medicee di Grosseto, la rassegna di teatro amatoriale III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”, un’iniziativa che unisce cultura e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di due associazioni del territorio: il Comitato per la Vita Onlus e l’associazione “La Farfalla – Cure palliative”.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 19 aprile alle ore 17 quando la compagnia amatoriale “Spazio Scenico”, nata in seno alla cooperativa Uscita di Sicurezza, porterà in scena la commedia brillante “Trippa e poesia” di Massimo Beni, con la regia di Anna Falloni.

Lo spettacolo racconta, con toni ironici e vivaci, le vicende della nobile famiglia dei Marchesi Bertelloni d’Aspromonte, alle prese con situazioni paradossali e personaggi eccentrici. Tra governanti, marchesi, trippai e intrecci familiari, la commedia alterna momenti di comicità a riflessioni leggere ma pungenti, offrendo al pubblico un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Al termine dello spettacolo è prevista una degustazione dei vini offerti da Podere Casina: un’occasione conviviale per condividere il valore dell’iniziativa benefica.

La rassegna proseguirà poi con l’ultimo appuntamento in calendario, previsto per sabato 10 maggio alle ore 17, quando andrà in scena “Un cappello pieno di bugie” di Antonella Zucchini. In questa occasione lo spettacolo si terrà presso la sala della Parrocchia Maria Santissima Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto.

Tutti gli incassi degli spettacoli saranno devoluti a sostegno delle attività del Comitato per la Vita e de “La Farfalla Cure Palliative”, realtà impegnate quotidianamente nell’assistenza e nel supporto alle persone più fragili per la prevenzione e l’assistenza socio-sanitaria.

I biglietti per partecipare all’evento, al costo di 10 euro, sono in vendita all’Abbriccico, lo spazio polifunzionale della cooperativa Uscita di Sicurezza, in via Lazzeretti 10 a Grosseto oppure sono acquistabili la sera stessa dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 8825655 o visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it