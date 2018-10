Teatro, “D’amore e di Periferia” in scena a Cinigiano: Antiscenica presenta il nuovo spettacolo

CINIGIANO – ​Domenica 28 ottobre, alle 18, al il Teatro Comunale va in scena: “D’amore e di Periferia” con il gruppo Antiscenica, spettacolo teatrale di e con Andrea Lanzini, Carlo Sciannameo e Elisa Buonomo.

​Questo progetto nasce come uno spettacolo teatrale (60′): un approccio a più livelli che spazia tra il reading letterario, la musica ed una live performance. La storia è quella di un uomo che si trova a fare i conti con le relazioni sentimentali che stanno caratterizzando la sua vita e, con un peso sempre maggiore, i suoi pensieri. Il protagonista è inerme di fronte ad un forte dolore causato da un primo inaspettato abbandono. Le sensazioni ed i ricordi diventano vividi e si mescolano in un vortice emozionale che sembra non aver pace. Quest’uomo adesso è in balia degli eventi e all’improvviso tutto questo dolore viene cancellato, come se non fosse nemmeno mai esistito, da un susseguirsi di incontri con donne diverse che sono, dopotutto, tante sfaccettature dell’unico sentimento fondamentale che il protagonista non riesce più a riconoscere come vero e sicuro: l’amore.

La periferia non è altro che quel sentimento centrale che viene ghettizzato dall’iniziale e personale centro città.

Sulla scena: una voce narrante (Andrea Lanzini) racconta i pensieri del protagonista con il supporto di una drum machine; Un bassista (Carlo Sciannameo) sonorizza live le suggestioni evocate; Una donna (Elisa Buonomo) si eleva al centro del palco affrontando il suo percorso di rinascita fino all’affermazione del suo essere.

A distanza di quattro anni dal fortunato spettacolo “Non poteva certo finire bene”, ritornano sulla scena Andrea Lanzini e Carlo Sciannameo arricchiti dalla presenza dell’attrice Elisa Buonomo sotto il nome di Antiscenica.

Lo spettacolo “D’amore e di periferia” sarà presto anche un audiolibro.

Ingresso libero