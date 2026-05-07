GROSSETO – Ultimo appuntamento con il teatro amatoriale e la solidarietà. Domenica 10 maggio alle 17, nella sala della chiesa della parrocchia dell’Addolorata, l’evento di raccolta fondi per il Comitato per la Vita e l’associazione La Farfalla.

Ultimo appuntamento di quest’anno con il Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”, la rassegna di teatro amatoriale che unisce l’amore per la commedia alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Comitato per la Vita Onlus e l’associazione “La Farfalla – Cure Palliative”.

Domenica 10 maggio, alle 17, la sala della parrocchia Maria Santissima Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto, accoglierà la compagnia Spazio Scenico della cooperativa Uscita di Sicurezza, che porterà in scena “Un cappello pieno di bugie”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini.

Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e farfallone incallito, si trova in una situazione a dir poco complicata. Come riuscirà a districarsi tra la moglie Giuditta e “l’altra”, con cui conduce una doppia vita? Forse nascondendosi dietro un cappello… pieno di bugie! Tra equivoci e momenti esilaranti, gli attori di Spazio Scenico, con la regia di Anna Falloni, presenteranno al pubblico le vicende di Igino, Giuditta e Vittoria.

Al termine dello spettacolo, come di consueto, è prevista una degustazione dei vini della Tenuta Girasasso di Gavorrano.

I biglietti per partecipare all’evento, al costo di 10 euro, sono in vendita all’Abbriccico, lo spazio polifunzionale della cooperativa Uscita di Sicurezza, in via Lazzeretti 10 a Grosseto, oppure saranno acquistabili la sera stessa dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 8825655 o visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it