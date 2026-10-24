GROSSETO – Sarà Umberto Orsini, uno dei grandi protagonisti del teatro italiano, ad aprire la stagione teatrale 2026/2027 dei Teatri di Grosseto. Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, alle 21.00, il palcoscenico del Teatro degli Industri ospiterà “Prima del temporale”, spettacolo nato da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio, che ne firma la regia.

La nuova stagione, organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo, prende così il via con un lavoro che attraversa la memoria, il tempo e la vita di un attore, intrecciando il racconto personale con la storia del nostro Paese.

I biglietti per “Prima del temporale” sono disponibili online sul sito www.teatroindustri.it. Nelle serate di spettacolo sarà inoltre possibile acquistarli alla biglietteria del Teatro degli Industri, aperta dalle 19.00 alle 21.00.

In “Prima del temporale” Umberto Orsini interpreta un anziano attore che, nella mezz’ora che lo separa dall’ingresso in scena per recitare da protagonista nel “Temporale” di August Strindberg, si ritrova a rivivere alcuni momenti della propria esistenza. Il camerino diventa il luogo in cui passato e presente si incontrano, mentre i suoni di un teatro che lentamente si anima richiamano ricordi, emozioni, incontri e perdite.

La dimensione del sogno rompe ogni ordine cronologico e accompagna il protagonista in un viaggio attraverso i fantasmi della propria memoria.

Massimo Popolizio costruisce intorno alla figura di Orsini un ritratto d’artista lontano da ogni intento celebrativo. Attraverso una scenografia di forte impatto evocativo, nella quale suoni e immagini dialogano con il protagonista, lo spettacolo restituisce frammenti di una vita dedicata al teatro e, insieme, della storia italiana dal dopoguerra a oggi.

Un racconto intimo nel quale la dimensione privata si intreccia con quella collettiva, lasciando emergere il rapporto profondo tra un interprete, il palcoscenico e il tempo che passa.

Accanto a Umberto Orsini, in scena Flavio Francucci e Diamara Ferrero. Le scene sono di Marco Rossi e Francesca Sgariboldi, i costumi di Gianluca Sbicca, i video di Lorenzo Letizia, le luci di Carlo Pediani e il suono di Alessandro Saviozzi. Assistente alla regia Mario Scandale. La produzione è della Compagnia Umberto Orsini.

L’apertura della stagione segnerà anche il ritorno degli incontri con gli interpreti, un appuntamento che offrirà al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino i protagonisti degli spettacoli e le professioni del teatro.

Il primo incontro è in programma giovedì 29 ottobre alle 18.15 nel ridotto del Teatro degli Industri, in occasione di “Prima del temporale”. A coordinare la conversazione sarà Federico Guerri, drammaturgo, scrittore e formatore teatrale che da anni collabora con i Teatri di Grosseto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Escargot, prevede complessivamente otto incontri nel corso della stagione, tutti a ingresso gratuito e accompagnati da un aperitivo. Un’opportunità per dialogare con gli artisti al di fuori del palcoscenico, approfondire i temi degli spettacoli e scoprire il lavoro che si nasconde dietro ogni rappresentazione.

Per informazioni è possibile contattare i Teatri di Grosseto al numero 334 1030779, telefonare alla biglietteria del Teatro degli Industri allo 0564 488064 oppure scrivere a [email protected].