TATTI – Un fine settimana all’insegna dei sapori della tradizione, della musica e del divertimento nel cuore della Maremma. Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 torna a Tatti la 29ª edizione di Sapori d’Autunno, la manifestazione organizzata dal Comitato Turistico di Tatti, con il patrocinio e il contributo del Comune di Massa Marittima. Un appuntamento che invita residenti e visitatori a scoprire le specialità gastronomiche del territorio, passeggiando tra le caratteristiche vie del borgo medievale e approfittando di un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.

Le cantine del borgo aprono le porte ai visitatori

Protagoniste della manifestazione saranno ancora una volta le tradizionali cantine di Tatti, che per l’occasione si trasformeranno in luoghi di incontro e degustazione. I visitatori potranno assaporare numerose specialità della cucina maremmana, accompagnate da olio e vino nuovo.

Tra le proposte gastronomiche annunciate figurano cinghiale, funghi, caldarroste, bruschette e salsiccia alla brace. Un’occasione per riscoprire i prodotti e le ricette della tradizione, in un’atmosfera conviviale che rappresenta uno degli elementi caratteristici della festa.

Le cantine apriranno alle 10 di sabato 7 novembre, mentre il ristorante sarà operativo dalle 12 per il pranzo e dalle 19 per la cena. Domenica 8 novembre le cantine riapriranno alle 10 e il ristorante alle 12.

Sabato musica itinerante, spettacoli di fuoco e concerto serale

Il programma di sabato 7 novembre prevede, a partire dalle 17, musica itinerante e uno spettacolo di fuoco con Le Bestie di Bacco, che porteranno animazione e spettacolo tra le vie del paese.

La serata proseguirà alle 21 con il concerto dal vivo dei 21 Grammi, protagonisti dell’appuntamento musicale del sabato sera. Una giornata che unirà così i piaceri della tavola alla musica e agli spettacoli, offrendo ai visitatori diversi momenti di svago.

Domenica spazio a chiacchiere, chitarra e musica dal vivo

Domenica 8 novembre la festa proseguirà fin dal mattino con la riapertura delle cantine alle 10 e la possibilità di pranzare a partire dalle 12.

Alle 14.30 sarà la volta dell’appuntamento musicale Chiacchiere e chitarra, con Il Conte Max e Simone Cicaloni. Un pomeriggio dedicato alla musica e alla convivialità, per accompagnare i visitatori nell’ultima giornata della manifestazione.

Animazione e divertimento anche per i bambini

Sapori d’Autunno non sarà soltanto un appuntamento gastronomico e musicale, ma offrirà anche occasioni di divertimento per i più piccoli.

Sia sabato sia domenica, a partire dalle 14, è prevista l’animazione di SYN Circus. Durante la manifestazione saranno inoltre presenti attività di truccabimbi e animazione, per rendere la festa un’occasione di svago anche per le famiglie.

Una festa da vivere anche in caso di pioggia

Gli organizzatori hanno previsto la possibilità di mangiare al coperto in caso di maltempo, permettendo così ai visitatori di partecipare alla manifestazione anche in presenza di pioggia.

La 29ª edizione di Sapori d’Autunno rappresenta un’occasione per trascorrere qualche ora nel borgo di Tatti, tra i colori della stagione autunnale, le specialità della cucina locale e le iniziative organizzate dal Comitato Turistico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.tatti.it, scrivere all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 338 9663433.