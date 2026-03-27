MASSA MARITTIMA – sabato 28 marzo alle 17:30, presso il Nuovo cinema Goldoni, ci sarà la première assoluta del documentario “Tatti, paese di sognatori” di Ruedi Gerber distribuito da “Lo scrittoio” e prodotto da “Zas film” e “Perché no films”; la proiezione sarà replicata il giorno seguente alle 21:15.

Dopo la presentazione al Festival del cinema di Zurigo ed essere passato in anteprima nazionale al Festival dei popoli di Firenze, l’uscita nazionale del 9 aprile al cinema sarà anticipata da una serie di anteprime in Toscana al termine delle quali il pubblico potrà dialogare con il regista Ruedi Gerber e parte del cast, ciascuna sarà accompagnata da un brindisi con i vini della Cantina Sequerciani.

Date delle proiezioni

30 marzo ore 17:30 – Castel del Piano, Cinema teatro amiatino

31 marzo ore 21:00 – Capalbio, Nuovo Tirreno

01 aprile ore 17:00 e ore 21:15 – Grosseto, Cinema stella

02 aprile ore 17:30 e ore 20:00 – Orbetello, Supercinema

Il documentario

“Tatti, paese di sognatori” racconta la storia di speranza e rinascita di Tatti, un piccolo borgo della Maremma in provincia di Grosseto, che da paese in declino ha recuperato le terre abbandonate e ha costruito un futuro condiviso grazie alla collaborazione tra gli abitanti, gli agricoltori locali e i forestieri che hanno scelto di farne il proprio luogo di vita e lavoro.

Una narrazione personale, quella del regista svizzero Ruedi Gerber, che si è trasformata in un film, intrecciando storia privata e lavoro dietro la macchina da presa in un “set naturale”: Gerber infatti è stato uno dei fautori della rinascita del borgo toscano, divenendo egli stesso un imprenditore locale (produttore di olio e vino biodinamico), e creando una rete di collaborazione e di solidarietà che ha portato Tatti dall’essere, come l’aveva definito, “un paese fantasma, un deserto dal panorama bellissimo” a reinventarsi come modello di partecipazione, con vecchi e nuovi residenti impegnati nel recupero delle terre abbandonate e nella riscoperta della cooperazione. Un racconto di bellezza, resilienza e speranza: quella di chi ha sempre voluto restare e di chi ha scelto questo piccolo borgo come luogo per vivere e crescere i figli, per dimostrare che una vita più sostenibile e lenta è possibile.