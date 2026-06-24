MASSA MARITTIMA – Dopo il trionfo nelle sale di Grosseto, che hanno registrato un clamoroso “sold out” costringendo a raddoppiare le date per la grandissima richiesta di pubblico, il viaggio di “Tatti, paese di sognatori” tocca la sua tappa più attesa e naturale: il docufilm torna finalmente a casa per essere proiettato esattamente dove tutto ha avuto inizio.

L’appuntamento speciale è per sabato 27 giugno alle 21 in piazza della Cisterna a Tatti. Una serata magica e simbolica per condividere, sotto le stelle del borgo, una storia di rinascita che sta commuovendo e appassionando l’intera Maremma. I posti a disposizione per l’evento in piazza sono limitati.

Per partecipare, i biglietti sono disponibili in prevendita direttamente in paese presso il Barrino di Tatti e alla Bottega del paese.

Il movimento dei “Sognatori”: la forza del capitale umano

“Non chiamatelo solo ‘documentario’. Quello che sta accadendo intorno alla pellicola di Ruedi Gerber è un vero e proprio movimento di popolo – spiegano gli organizzatori -. Il film racconta la storia di Tatti, un piccolo borgo medievale nelle Colline Metallifere che rifiuta l’abbandono per abbracciare il futuro. Non si tratta di una semplice narrazione romantica, ma della cronaca di una rivoluzione guidata dal capitale umano e dall’incontro profondo tra gli abitanti storici e i nuovi residenti. È la prova di come si possa riaccendere l’economia, l’agricoltura biodinamica, la solidarietà e l’anima stessa di un luogo. I luoghi non si rigenerano con il cemento, si rigenerano con le persone e con i loro sogni.

Il regista svizzero (e ormai maremmano d’adozione) Ruedi Gerber, fondatore anche dell’azienda biodinamica Sequerciani e reduce dai successi internazionali di Zurigo e Firenze, non si è limitato a filmare: è diventato parte integrante di questa rinascita. Vedere questo film nel cuore del paese che lo ha ispirato significa concedersi il lusso di fermarsi, riflettere, ma soprattutto emozionarsi e farsi contagiare dalla speranza”.

Il nuovo appuntamento speciale

“Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza collettiva unica – concludono gli organizzatori -. L’appuntamento con il riscatto dei piccoli borghi è per sabato 27 giugno alle ore 21:00 in Piazza della Cisterna a Tatti. Vi aspettiamo per sognare insieme sotto le stelle del nostro paese!”

Scheda tecnica del film

• Regia e Sceneggiatura: Ruedi Gerber

• Durata: 92 min.

• Produzione: Italia/Svizzera (Zas Film, Perché No Film)

• Fotografia: Greta De Lazzaris, Felix Von Muralt

• Musiche: Martin Tillman

• Distribuzione: Lo Scrittoio