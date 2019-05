“Tartanotte”: i bambini potranno dormire al museo tra civette, delfini e gatti selvatici

GROSSETO – È uno degli eventi più attesi nel calendario degli appuntamenti promossi dal Museo di storia naturale della Maremma, soprattutto dai più piccoli. Anche quest’anno, per la serie “Sogni d’oro al museo”, la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura propone “Tartanotte”, a cura dell’associazione Tartamare. L’appuntamento è per sabato 25 maggio a partire dalle 20.30 nella sede di strada Corsini ed è dedicato ai bambini di età compresa tra 8 e 12 anni.

«Avete mai pensato – fanno sapere dalla struttura museale diretta da Andrea Sforzi – di fare un giro tra le sale chiuse del museo e addormentarvi tra civette, delfini e gatti selvatici? L’avventura avrà inizio in compagnia degli esperti dell’associazione Tartamare che, insieme con gli operatori del museo, prepareranno per i ragazzi tante coinvolgenti attività per imparare a conoscere e a proteggere le tartarughe marine che vivono nel Mediterraneo».

Dopo tutte le attività, tra divertimento e didattica, tutti in pigiama per prepararsi a dormire in sacco a pelo nelle sale del museo. La mattina successiva, dopo il suono della sveglia, colazione per tutti.

L’evento è su prenotazione e a pagamento. Ci sono ancora posti disponibili. I soci di Fondazione Grosseto Cultura hanno diritto a una riduzione sul costo dell’evento. E anche in occasione dell’appuntamento di sabato 25 maggio sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni. Tessera che è possibile sottoscrivere anche all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria, a Clarisse Arte in via Vinzaglio oppure on line, sul sito internet www.fondazionegrossetocultura.it nella sezione “Diventa socio”.