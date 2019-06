TartAmare: una giornata di visite guidate. E in mare si libera Noah

GROSSETO – Il 15 giugno sarà un sabato pieno di cose da fare a Marina di Grosseto. Alle 10 è prevista la consegna della “Bandiera Blu” con le autorità e la Capitaneria di Porto. Finita la cerimonia, nei pressi del Porto della Maremma, alle 11, i volontari dell’associazione TartAmare hanno organizzato il rilascio in mare della Caretta caretta ricoverata e curata dai biologi, veterinari e semplici volontari che l’hanno accudita, affinché si riprendesse, dopo essere giunta al Centro ricovero tartarughe marine di via Bramante di Marina quasi agonizzante.

“Aveva trascorso una notte nella rete di un tramaglio a sud del litorale di Marina – raccontano da TartAmare -. Un pescatore esperto e attento all’ambiente l’ha salvata, chiamando prontamente la guardia costiera e il centro recupero di Marina, autorizzato per questo tipo di interventi. Tutti, impegnandosi oltre la normale quotidianità, hanno fatto il tifo per Noah, così è stata chiamata la Caretta caretta, al fine di giungere alla giornata di sabato prossimo, al momento della liberazione in mare , finalmente guarita e in grado di affrontare i pericoli degli abissi”.

Porte aperte al Centro ricovero tartarughe marine non solo per salutare Noah, ma anche per due visite guidate previste alle 16.30 e alle 18 per scoprire il mondo scientifico dell’associazione.

“L’attenzione sistematica alla natura – concludono -, alle problematiche promosse anche da TartAmare, per uno sviluppo sostenibile del turismo insieme alle pratiche di educazione ambientale e all’attenzione del territorio da parte degli amministratori e delle autorità preposte contribuisce, insieme a tutti gli altri indici di sostenibilità, all’attribuzione della prestigiosa Bandiera Blu che sarà consegnata sabato”.