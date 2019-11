Talamone winter trail: pedalata per il Parco della Maremma. Come partecipare

TALAMONE – Per chi ha voglia di fare un bel giro in compagnia nel parco della Maremma, domenica 1 dicembre si terrà la Talamone winter trail, un raduno per biker organizzato dai ragazzi del Circolo sporting club Talamone. Il tragitto riguarderà parte del percorso della gara di GF negli itinerari del parco. La pedalata sarà un’occasione di divertimento per tutti i cicloturisti amanti delle due discipline più praticate nella Mountain Bike, XC e All Mountain che sta raccogliendo sempre più simpatizzanti. Genitori e bambini possono partecipare al party allo sporting club Talamone: basta arrivare in bici.

Ritrovo alle 8.30 al Circolo sporting club Talamone, inizio ore 9.30. Alla partenza i partecipanti saranno divisi in gruppi per soddisfare le esigenze di tutti i biker. A fine giro ristoro con pane e salsiccia o pasta.

Quota partecipazione 15 euro.

Per informazioni visitare la pagina facebook del Circolo sporting club Talamone o chiamare il numero 349 555 7289.