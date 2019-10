“Tahirih- Il Velo Caduto”: alla scoperta della leggendaria poetessa iraniana

GROSSETO – L’Associazione Polis 2001 presenta “Tahirih- Il Velo Caduto”: appassionante lettura teatrale in 5 quadri ad opera dello scrittore Enzo Stancati. L’evento, a ingresso libero, è previsto per domenica 27 ottobre nella Sala del Museo di Storia Naturale della Maremma (Strada Corsini 5), a partire dalle ore 18, ed è incentrato sulla figura leggendaria della poetessa iraniana Tahirih, detta “La Pura”.

La prima donna a sfidare apertamente le convenzioni patriarcali e misogine nella Persia estremista di metà ottocento è proprio lei. Tahirih è una ragazza bellissima dentro e fuori, che decide, in un mondo di uomini sovrani, di squarciare il velo dell’oscurantismo, e lo fa in tutti i sensi: quando rifiuta di rimanere ignorante e inizia a studiare contro il parere della sua stessa famiglia; quando dissente dal marito impostole a quattordici anni e da lui si separa volontariamente, pur di non essere la “ripudiata”; quando getta letteralmente via il suo hijab perché non ha senso nascondere un volto, un’espressione, un sorriso, solo perché appartiene all’altra “metà del cielo”.

E quel cielo è profondamente nero di nubi il giorno in cui Tahirih muore per mano degli ayatollah, condannata a morte per essere rimasta se stessa, fino alla fine, quando la resa dei conti è una sentenza che lei stessa pronuncia dinnanzi al tribunale della storia: “Potete uccidermi quando volete, ma non potete fermare l’emancipazione delle donne!”. La parabola profetica e sempre attuale di una donna guida per l’intero universo femminile viene portata in scena anche e soprattutto come omaggio alla fede Bahai, di cui ella stessa si fece seguace e apostola, e che nel 2019 celebra il bicentenario della nascita del suo Fondatore El Bab.

L’evento, diretto dalla regia del Maestro Francesco Tarsi, ha il patrocinio della Fondazione Grosseto Cultura e della Comunità Bahai grossetana. Gli attori-lettori del testo teatrale sono Graziano Alberti, Giona Baldo, Davide Curci, Lorenzo Cossu, Mojgan Etemadi, Eleonora Guelfi, Neyssan Parsa, Maria Giulia Pichenino, Lycia Zambrini, che verranno accompagnati dalle musiche di Marco Viti.

Per informazioni: grosseto@bahai.it tel.: 340 3932772