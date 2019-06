“Taglia Guelfa”: a Massa Marittima si sfidano balestrieri da tutta Italia

MASSA MARITTIMA – Sono dieci le Compagnie di balestrieri che si sfideranno il 23 giugno a Massa Marittima per il torneo “La Taglia Guelfa”, organizzato dalla Società dei Terzieri massetani. Le Compagnie balestrieri iscritte appartengono alle seguenti città: Amelia, Assisi, Lucca, Lucca san Paolino, Norcia, Pisa, Repubblica di San Marino, Ventimiglia, Volterra e Massa Marittima per un totale di 147 balestrieri.

La gara si svolgerà al campo di tiro delle Monacelle e sarà una gara in borghese che ha il carattere prevalente dell’ della cordialità fra tante città che coltivano l’antica arte della balestra.

“La balestra – afferma il maestro d’armi di Massa Marittima Francesco Bini – è simbolo di unione, fraternità amicizia. Il Magistrato e la Commissione Nunci vogliono investire su queste gare amichevoli che creano momenti di incontro, di confronto consolidando vecchie amicizie e favorendone la nascita di nuove per il solo obiettivo di unire tutti coloro che esercitano questa nobile e antica arte”.

“Le città invitate – Bini – hanno accolto con grande entusiasmo la richiesta di partecipazione come ben dimostrato dalle adesioni avute. Ma la vittoria più grande non sarà sconfiggere il nemico ma bensì, come scritto da un rappresentante della città di Norcia, ritrovarsi per stare bene insieme una intera giornata con gioia e amicizia, perché ciò che abbiamo oggi, può essere spazzato via come una foglia dal vento o come la vita, la casa, il proprio territorio, da un terremoto. La Società dei Terzieri Massetani e Massa Marittima, da sempre impegnata per percorsi di accoglienza e fratellanza, apre le porte della città e abbraccia tutti i partecipanti alla Taglia Guelfa per sconfiggere ciò che ci divide ed esaltare sempre i valori dell’incontro e dell’amicizia. Il nome dato a questa gara “taglia Guelfa” vuole proprio ricordare la Lega Guelfa fra le città toscane che si unirono e la Taglia Guelfa era l’espressione militare in caso di necessità per difendere la propria libertà”.

La Società dei Terzieri – afferma il rettore Angelo Soldatini – ha fra le sue priorità proprio quella della concordia e dell’amicizia a tutti i livelli e La Taglia Guelfa è simbolo di unione. L’incontro con queste città è molto significativo perché unisce città che appartengono a federazioni diverse, ma l’appartenenza per motivi organizzativi non deve mai precludere le amicizie e le aperture far persone e società. Chi si attarda su vecchie divisioni o non supera opinioni diverse già superate dal tempo, non risponde ai valori fondamentali del presente. L’unica via da seguire sempre è il dialogo e il confronto in modo chiaro e sincero con tutti. Una occasione, quella della Taglia Guelfa, per tessere nuovi rapporti che siano forieri di nuovi incontri”.