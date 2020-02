“Sussurri e grida”: in città la mostra alla scoperta dell’universo femminile

GROSSETO – L’Associazione culturale eventi presenta la collettiva per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. La mostra, dal titolo “Sussurri e grida – Viaggio nell’archetipo femminile”, vuole raccontare ciò che è insito nell’ animo umano ed è riconducibile a tutto ciò che caratterizza l’essenza femminile.

La mostra aprirà sabato 29 Febbraio 2020 alle 17,30, resterà aperta tutti i giorni con orario 17,30-19,30, e si concluderà domenica 8 marzo 2020. L’esposizione si terrà alla Galleria di via Varese 18, a Grosseto. In occasione del finissage, dalle ore 18, è previsto “Sussurri e Grida d’ Artista”, un incontro per parlare dei linguaggi delle artiste che si sono contraddistinte nella storia dell’ arte, un omaggio a quelle donne che sussurrando o gridando attraverso le loro opere sono riuscite a lasciare un segno tangibile ai posteri.

«Vogliamo parlare di forze, di energie, di sensazioni; parliamo di carne e spirito, del sussurro rassicurante della madre, dell’urlo carico della forza originaria primitiva. Tramite opere e installazioni vorremmo creare una sorta di viaggio esperienziale che accompagni i visitatori alla scoperta dell’ immaginifico universo femminile».