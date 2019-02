Supereroi e vita vera raccontati in “Fuori controllo”: il libro nato in riva al mare arriva in città

GROSSETO – Un libro fuori dall’ordinario nato tra la preparazione di un caffè, la cottura di un pesce o la sistemazione di un tavolo. Si intitola a cura di Edjcame Creations e viene presentato domenica 10 febbraio alle 17.30, alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1 ex piazza della Palma) a Grosseto.

Un urban fantasy ambientato in epoca contemporanea e con molteplici riferimenti a fatti realmente accaduti. I protagonisti sono personaggi inusuali e surreali che, grazie alle loro doti fuori dal comune, si ritroveranno a formare una squadra di anomali “supereroi”: lavoreranno per una persona che ha fatto parte di ognuna delle loro vite in modo diverso e grazie a questa impareranno a conoscersi.

Realizzato dal collettivo “Edjcame Creations”, il libro è il primo di una collana. E’ stato pensato durante il lavoro estivo da alcuni dipendenti -alcuni fanno parte anche dello stesso nucleo familiare- di un ristorante in riva al mare. La rielaborazione in forma di romanzo è avvenuta durante l’inverno poco accattivante di una nota località balneare della Maremma: la stesura ha in qualche modo aiutato il collettivo a superare i mesi più freddi e privi di vita sociale. Con la “supervisione” del proprietario del ristorante che ha in qualche modo spronato i suoi dipendenti a dare forma ai personaggi e a dare vita alla storia, diventando anche lui, un membro del Collettivo.