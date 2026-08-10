MONTEMERANO – L’attore maremmano Emilio Celata, da anni protagonista delle produzioni del Teatro Boni, torna in scena nella sua terra.

Venerdì 14 agosto, alle 19, farà tappa a Montemerano con “Aaa Cercasi Luminoso SuperAttimo“, lo spettacolo che sta girando con successo i palcoscenici di diverse regioni italiane e che sceglie l’ora dell’imbrunire per un’uscita speciale nel cuore della Maremma.

Per Celata, originario della vicina Pitigliano, si tratta di un atteso ritorno a casa nel pieno di una fortunata tournée nazionale. Un legame profondo con il territorio che si riflette anche nella scrittura del testo, firmato a quattro mani con la sorella Elisa Celata, anche lei pitiglianese. La regia di questo perfetto meccanismo ad orologeria è di Sandro Nardi, con l’assistenza di scena di Marilena Guida.

L’appuntamento si inserisce all’interno di MontemerArt (in programma il 13 e 14 agosto), il festival promosso dalla Filarmonica “G. Verdi” di Montemerano. Un’iniziativa che si propone come un evento da non perdere nel cartellone estivo maremmano, capace di unire cultura, intrattenimento e socialità, trasformando il famoso borgo a forma di cuore in un palcoscenico a cielo aperto.

Al centro dello spettacolo c’è la ricerca ironica del “SuperAttimo“: non un singolo istante in cui tutto si ferma, ma un mosaico di frammenti di tempo sfuggenti che si incastrano fino a creare qualcosa di più grande. Un viaggio teatrale spiazzante in cui il pubblico si ritrova a ridere per puro cortocircuito mentale, inseguendo una narrazione che procede per paradossi e prospettive ribaltate.

Uno spettacolo magnetico, comico e profondo dove l’assurdo svela il lato nascosto delle cose, regalando un incontro unico tra la poesia di Montemerano al tramonto e la forza del teatro.