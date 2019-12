“Sulle orme della banda cittadina Puccini”: mostra e concerto natalizio al Casello Idraulico

FOLLONICA – Il progetto “Sulle orme della banda cittadina Puccini” prende spunto dalla precedente manifestazione “1890: oltre un secolo di Banda…” dove, con un’esposizione fotografica e di cimeli della Filarmonica “Puccini” Città di Follonica, significativi per la cultura e la tradizione musicale bandistica, si vuol far rivivere alla comunità follonichese gli oltre 100 anni di vita della banda, attraverso un’attenta e organizzata mostra di immagini e materiale vario, patrimonio storico dell’associazione.

Con l’iniziativa la Filarmonica intende rafforzare ancora la propria posizione di centralità e punto di riferimento per la cultura musicale nei confronti del pubblico e delle scuole, nel periodo natalizio, cogliendo l’occasione per presentare nel centro cittadino un concerto pomeridiano con brani natalizi (previsto per domenica 15 dicembre).

L’iniziativa si terrà al Casello Idraulico, in via Roma Follonica, dal 13 al 15 dicembre.

Programma e caratteristiche delle istallazioni

Mostra Fotografica, suddivisa per periodi temporali con percorso dalle origini fino ai nostri giorni; con approfondimenti circa il gruppo musicale (banda caratteristica e banda tradizionale), majorettes, mestri, management.

Esposizione delle divise della banda, gruppo musicale e majorettes.

Esposizione delle bandiere e stendardi, cimeli, coppe e targhe più significative della storia della banda fino ai nostri giorni.

Programma e attività musicale

Venerdì 13 dicembre

Ore 17 Inaugurazione esposizione

ore 21 Prove aperte della Filarmonica

Sabato 14 dicembre

Mattino: apertura esposizione

Domenica 15 dicembre

Apertura Esposizione intera giornata

Ore 16.30 concerto con brani natalizi

L’esposizione e tutte le attivita all’interno del salone saranno presidiate da personale autorizzato componente della Filarmonica Puccini.