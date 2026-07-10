ARCIDOSSO – La luce dei Templari torna a stagliarsi sui suggestivi paesaggi del Monte Amiata. Dal 12 al 14 luglio 2026, l’Associazione Miles Christi Templi inaugura il Gran Capitolo Estivo, intitolato “Sulle Orme dei Templari – Anno Primo”. Un affascinante viaggio in tre tappe per decifrare i segni lasciati dai monaci guerrieri nel cuore della Toscana, attraverso un percorso che unisce la ricerca sul campo, l’approfondimento editoriale e la valorizzazione del patrimonio locale.

L’itinerario prenderà il via domenica 12 luglio a Monticello Amiata. A partire dalle 18.30, il Piccolo Teatro farà da cornice a uno dei momenti centrali dell’evento: la presentazione delle Guide ai simboli templari, Amiata e Colline Metallifere (Effigi). Il rigoroso lavoro di indagine curato da Daniele Cerboni e Simone Fagioli offrirà al pubblico chiavi di lettura inedite per interpretare le tracce storiche e architettoniche nascoste nel territorio. A seguire, il mistero si farà accessibile anche ai più giovani con l’incontro divulgativo “Spieghiamo ai bambini chi erano i Cavalieri del Tempio”, un’occasione preziosa per tramandare la memoria e stimolare la curiosità delle nuove generazioni.

La giornata di lunedì 13 luglio sposterà il fulcro degli incontri a Piancastagnaio. Alle 10.30, nella solenne Sala capitolare del Convento di San Bartolomeo, l’attenzione si allargherà alle radici ambientali e culturali della montagna con la presentazione del progetto “La via del castagno, un percorso attraverso l’Italia”, strettamente legato alla presenza templare. Sarà il preludio a un vero e proprio tuffo nel passato più remoto della montagna: i partecipanti saranno infatti accompagnati in una visita all’Abbazia del Santo Salvatore del Monte Amiata e alla sua straordinaria Cripta longobarda, risalente al VII-VIII secolo, testimonianza silenziosa di un’antica e profonda spiritualità.

Il momento conclusivo di questa tre giorni si scriverà martedì 14 luglio ad Arcidosso. Alle 11.00, con partenza dalla suggestiva piazza del Castello, prenderà vita una passeggiata esplorativa per le vie del centro storico. Un’esperienza immersiva, pensata per portare studiosi e appassionati alla ricerca diretta dei simboli incisi sulle pietre dell’antico borgo, camminando letteralmente sulle orme della storia.

L’iniziativa, che trasforma il Monte Amiata in un museo a cielo aperto, è realizzata con il patrocinio del Comune di Arcidosso, del Comune di Piancastagnaio, dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, del Polo Museale Arcidosso, della Pro Loco Monticello Amiata e Effigi Editore.