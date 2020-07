Sulle Alpi Apuane con il Cai di Grosseto: giornata all’insegna della natura

GROSSETO – Il Cai di Grosseto organizza per il 5 luglio una bella escursione sulle Alpi Apuane: la salita al Monte Sagro (1.753 metri), una delle vette più panoramiche, con gli accompagnatori Massimo Monterisi e Fausto Frassinetti.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane dal 2012 è entrato far parte della rete dei Geoparchi tutelati dall’Unesco e si estende nelle Provincie di Massa Carrara e Lucca racchiudendo in sé mare e montagna, caratteristiche che lo rendono unico per la sua straordinaria bellezza.Il Parco non è solo cime da raggiungere, ma grotte, sorgenti, fiumi che diventano canyon selvaggi e ancora, zone con grandi valori storici, come la Lunigiana, la Garfagnana, con castelli e nuclei urbani storici bellissimi. Purtroppo la lavorazione del marmo, che viene estratto senza sosta fin dal 1 secolo a.C, in questo fazzoletto di terra meravigliosa, sta danneggiando irrimediabilmente il territorio. Il marmo non è una risorsa rinnovabile, le montagne non ricrescono, e ogni parte asportata impoverisce il territorio, danneggiando oltretutto anche le falde acquifere.

Ispirandosi ai valori fondamentali del Club Alpino Italiano, la sezione Cai di Grosseto promuoverà escursioni e momenti di informazione per far conoscere, tutelare e valorizzare un territorio di grande bellezza e storia.Un percorso culturale già intrapreso dalla nostra sezione, con la serata trascorsa a febbraio alla libreria Quanto Basta di Grosseto in compagnia di Alberto Grossi, regista di Cave Canem e di Gianluca Briccolani autore del libro L’altezza della libertà: viaggio tra l’essenziale bellezza delle Alpi Apuane.

Questo ultimo sarà disponibile a breve per i soci, nella biblioteca del Cai di Grosseto presso la sede di Via Papa Giovanni XXIII, 58100 Grosseto.

