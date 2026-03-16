GROSSETO – Un appuntamento dedicato alla ricerca della pace interiore attraverso musica, filosofia e meditazione. Mercoledì 29 aprile alle ore 18, la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto (Piazza Dante 35) ospiterà l’incontro dal titolo “Sulle Ali del Suono e della Luce”, un evento aperto al pubblico che unisce concerto, riflessione spirituale e pratica meditativa.

La serata si aprirà con un concerto di musica mistica eseguito dalla Sirio Nada Yoga Music Band, formazione che propone sonorità ispirate alle tradizioni spirituali e contemplative. La musica sarà il punto di partenza per accompagnare i partecipanti in un clima di ascolto e raccoglimento.

Seguirà l’intervento del Maestro Sirio, che proporrà una riflessione dal titolo “Come trovare la pace interiore attraverso la meditazione per l’uomo moderno”. Un tema particolarmente attuale, che affronta il bisogno di equilibrio e serenità in un momento storico percepito come complesso e spesso carico di tensioni.

Il programma proseguirà con una breve esperienza pratica, durante la quale i partecipanti potranno sperimentare un metodo semplice di rilassamento e concentrazione attraverso una meditazione guidata e un momento di meditazione silenziosa. L’incontro si concluderà con uno spazio di domande e risposte, per condividere impressioni, curiosità e approfondimenti.

L’evento è a ingresso gratuito, ma gli organizzatori chiedono di effettuare la prenotazione per gestire al meglio i posti disponibili e il rinfresco finale offerto ai partecipanti.

È possibile prenotare tramite messaggio WhatsApp al numero 339 6077086 o via email all’indirizzo [email protected].

L’iniziativa è organizzata dal Sant Bani Ashram Aps, associazione culturale senza fini di lucro attiva sul territorio dal 1979 e con sede nella campagna di Ribolla. L’associazione promuove gratuitamente attività dedicate al benessere psicofisico, attraverso strumenti come la filosofia umanistica, lo yoga, la meditazione, la musica e il canto provenienti da diverse tradizioni mistiche. Tutti i membri, compreso il presidente, svolgono le loro attività in forma volontaria.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Provincia di Grosseto.