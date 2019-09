Sull’Amiata la festa nazionale del plein air: tre giorni dedicati ai camperisti. Accoglienza in abiti d’epoca

SANTA FIORA – Nel weekend dal 27 al 29 settembre, lungo le strade d’Italia, saranno in circolazione migliaia di camper per la Festa Nazionale del Plein Air, diretti verso le località che si fregiano del prestigioso simbolo della Bandiera Arancione, il marchio di qualità territoriale del Touring Club italiano.

Anche il Comune di Santa Fiora ospiterà la manifestazione per il terzo anno consecutivo con un programma ricco di iniziative: venerdì 27 settembre nel pomeriggio è previsto l’arrivo dei primi equipaggi nell’area camper attrezzata di via Martiri della Niccioleta.

Sabato 28 settembre, dalle ore 11 alle 12 e 30, ritrovo in piazza Garibaldi per “Santa Fiora chi ci va ci si innamora!”, saluto di benvenuto dell’amministrazione comunale, consegna ai camperisti del kit in omaggio con prodotti tipici e materiale informativo. A seguire visita guidata alla “Corte dei Conti Sforza Cesarini” con figuranti in abiti d’epoca rinascimentale.

Dalle 16 alle 19, “Esperienza al museo dei minatori”: i camperisti saranno accompagnati in una visita guidata al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata. Per tutto il pomeriggio un minatore sarà a disposizione per raccontare la propria esperienza, rispondere a domande e curiosità dei partecipanti. Dalle 17 alle 19 “Il Giardino degli Sforza: Flora e Fauna della Peschiera di Santa Fiora”, iniziativa al Parco della Peschiera con approfondimento sulla trota Macrostigma e gli altri ospiti del laghetto, infine sulle varietà botaniche e floreali. Alle 21 e 30 musica sotto al portone con i Tuareg.

Domenica 29 Settembre, le iniziative proseguono a partire dalle 9 e 30: “Alla Scoperta dei Tesori degli Sforza nel Borgo della Musica” visite guidate nel centro storico a cura di guide ambientali e turistiche. E ad ogni tappa una sorpresa in musica!

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile inoltre, registrandosi l’ufficio turistico, scoprire il territorio in modo innovativo e all’insegna del divertimento, grazie alle biciclette con pedalata assistita, in compagnia di ciclisti esperti di sentieristica e territorio.

La Festa del Plein Air è organizzata dall’associazione dei paesi Bandiera Arancione con la collaborazione della rivista Plein Air. Gli eventi sul territorio sono promossi dal Comune.

“La festa del Plein Air è ormai un appuntamento consolidato per Santa Fiora – afferma il sindaco Federico Balocchi – quest’anno abbiamo un programma particolarmente ricco e articolato che sono certo sarà gradito dai nostri amici camperisti. Il Comune di Santa Fiora è dotato di un’area camper attrezzata in via Martiri della Niccioleta, nella zona nord del paese, che abbiamo ristrutturato di recente proprio per rendere più attrattiva questa nostra meta, per un segmento turistico in costante crescita come quello dei camper. Un ruolo importante ai fini della promozione di questo tipo di vacanza è senza dubbio svolto dalla Festa Nazionale del Plein Air che ci vede anche quest’anno protagonisti come Comune Bandiera Arancione.”

Info e prenotazioni: Ufficio Iat di Santa Fiora, piazza Garibaldi 37, 0564 977142 info@santafioraturismo.it