Sul palco della Cava sale Edda. Aprono il concerto gli Esterina

GROSSETO – Fine settimana di musica non stop alla Cava di Roselle. Venerdì 12 luglio e sabato arriva il MusiCava Festival, una due giorni che spazia tra generi e stili per animare l’estate maremmana.

Si parte con il concerto di Edda, al secolo Stefano Edda Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale, che porta sul palco della Cava “Fru Fru”, il suo quinto album solista. Astronauta del rock alternativo, Edda torna con un album inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dei precedenti. Il titolo “Fru fru” è l’aggettivo con cui l’artista descrive questo suo ultimo lavoro, che arriva a due anni dal precedente disco “Graziosa utopia”: “I Fru fru – dice – sono i wafer, l’unico biscotto che mi sento di raccomandare perché privo di uovo. Ma è anche un termine che indica la leggerezza con la quale mi piacerebbe affrontare la vita”.

Ad aprire il concerto di Edda saranno gli Esterina, al loro quarto album di studio dal titolo “Canzoni per esseri umani”. Otto pezzi diagonali, tra post rock e canzone, che ribadiscono la loro particolarità nel panorama musicale italiano. La band toscana, che ha fatto della sua autonomia musicale un elemento imprescindibile del proprio stile, tira dritto per la sua strada pubblicando un disco che cerca un modo originale di raccontare il proprio tempo, il dolore, la solitudine e il paradigma del bene.

Gli Esterina sono Fabio Angeli (voce e chitarra), Massimiliano Grasso (piano rhodes, tastiere, elettronica, chitarra e voce), Giovanni Bianchini (batteria), Daniele Pacini (basso) e Luca Giometti (chitarra, tastiere, elettronica).

L’ingresso per la serata è di 10 euro, ma è gratuito per chi prenota un tavolo e si presenta entro le 21. I concerti avranno inizio alle 22.30, mentre il bar e ristorante aprirà, come di consueto, alle 19.30.

Il MusiCava Festival continua sabato con The Garage mob, una serata dedicata all’hip hop che vedrà alternarsi sul palco oltre a The Garage mob (ovvero Og Bigg Dabb & Dj Shrek) anche tanti ospiti: Lord Mandess, Shafy click, Danomay e Creep Giuliano.

Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409