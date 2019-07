Sul palco della Cava la musica indie de LeSigarette

GROSSETO – Venerdì di musica alla Cava di Roselle (Grosseto). Domani, 5 luglio, infatti, alle 22.30 saliranno sul palco LeSigarette, duo formato da Lorenzo Lemme e Daniele Borsato.

Batteria, chitarra e voci per dare vita a una produzione musicale indie che spazia dal pop al garage con richiami ska e che propone esibizioni energiche e coinvolgenti. Cresciuti nella scena musicale indipendente romana, LeSigarette sono nate dalla mente di Jacopo Dell’Abate e Lorenzo Lemme. Nel 2015 pubblicano il loro primo album “2+2=8″, nove brani autoprodotti grazie a una campagna su Musicraiser. Il disco ottiene ottime recensioni e dà il via al loro primo tour, che ha registrato, in due anni, oltre cento live in tutta Italia.

Il secondo lavoro viene prodotto e curato da “Na cosetta”, liveclub romano punto di riferimento della scena indipendente e al gruppo di produzione si aggiungere Lucio Leoni, produttore artistico di Lapidarie. L’album “La musica non serve a niente” esce nel 2018. Alla fine dell’anno Jacopo dell’Abate lascia il posto al chitarrista Daniele Borsato è sarà questa nuova formazione a salire sul palco della Cava di Roselle.

Il programma della settimana

La settimana della Cava si conclude sabato 6 luglio con The Niro e il suo “Homemade tour”. Gli appuntamenti al parco di pietra di Roselle riprenderanno mercoledì 10 luglio con la presentazione del libro “Resteranno i canti” di Franco Arminio.

La Cava è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409