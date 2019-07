Sul palco del Grey Cat Festival un gigante del jazz: Archie Shepp in concerto a Follonica

FOLLONICA – Per la nuova edizione di Grey Cat Jazz Festival l’appuntamento con uno dei veri giganti del jazz: Archie Shepp sarà in concerto sabato 27 luglio al Teatro le Ferriere di Follonica (21.30), accompagnato da Archie Shepp (sax), Carl Henri Morisset (pianoforte), Matyas Szandai (basso), Steve McCraven (batteria).

Uno dei veri giganti del jazz. Carismatico, intensissimo, capace di battaglie artistiche e sociali che hanno davvero cambiato il corso degli eventi nel ventesimo secolo, ancora oggi è un autentico fuoriclasse. D’altro canto aver condiviso palchi, idee e suggestioni con molti dei più grandi jazzisti di sempre (a partire da John Coltrane e Cecil Taylor) ed essersi ritrovato leader di varie formazioni fin dagli anni ’60 gli ha donato un’aura e uno spessore che pochi musicisti viventi – non solo nel jazz – possono vantare. Sassofonista, compositore, pianista, cantante, Archie Shepp è una vera leggenda del jazz, grazie alla sua partecipazione in innovazioni collettive culturali e musicali che hanno dato il via a generi come il “Free Jazz”, “Avant-Garde Jazz” e hanno portato all’avvicinamento di molti afro-americani al mondo jazz.

Shepp è cresciuto a Filadelfia, trasferitosi a New York, si unisce al gruppo del giovane pianista d’avanguardia Cecil Taylor, apparendo nei suoi dischi fondamentali. Arrivano poi anche i dischi incisi per l’etichetta Impulse! Records insieme a John Coltrane: insieme diventano gli esponenti di spicco dell’avanguardia newyorchese (in New Thing at Newport una faccia dell’LP è dedicata a Coltrane e l’altra a Shepp). The Magic of Ju-Ju (ispirato alla tradizione africana), Fire Music (con le poesie su Malcolm X) ed il suo celeberrimo Attica Blues sono solo alcuni dei capolavori della sua lunghissima carriera.

Il free-jazz è stato rivoluzionario dal punto di vista semantico, politico, concettuale, è la rottura delle rigide strutture e barriere della società americana, la liberazione del popolo afro-americano da oppressioni secolari, la ricerca di una nuova consapevolezza morale e sociale. Archie è figlio della marea nera più radicale, consapevole e intransigente. Forte e orgoglioso delle proprie radici e inflessibile leader di una protesta che non si propone unicamente di rovesciare come un calzino la musica jazz, ma anche di incidere nell’ambito dei rapporti di forza esistenti all’interno della società americana.

Official: https://www.facebook.com/ArchieShepp.official/

Grey Cat Festival 2019, dal 21 luglio al 13 agosto, sarà ancora una appassionante maratona musicale di oltre 20 giorni spaziando nella Maremma Toscana tra grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali, in una full immersion tra musica, natura e territorio. Ed uno speciale progetto dedicato a Michel Petrucciani a vent’anni dalla sua scomparsa.

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

Ingresso: Primo settore numerato 28 euro / 26 euro + d.p.

Secondo settore numerato 24 euro / 22 euro + d.p.

info 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Ufficio Stampa: Music Pool Tel. 055 – 240397

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511; Orbetello: IAT 0564-860447, Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170, Venturina: Coop – 0565-8511.