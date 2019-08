Sul mare la presentazione di “Per sempre fedele. Diario di un uomo tra pagine di mafia”

MARINA DI GROSSETO – Giovedì 8 agosto alle 18 al Bagno Capri di Marina di Grosseto “Aperitivo con l’autore”. Sarà presentato il libro Per sempre fedele. Diario di un uomo tra pagine di mafia di Valentina Rigano e Marco D’Aleo.

Una chiacchierata per conoscere la vita di un uomo, la sua passione per la giustizia e la sua gioia di vivere. La vita di servitore dello Stato, divenuto suo malgrado eroe. Il capitano Mario D’Aleo aveva 29 anni quando fu ucciso. Indagava sui tentacoli di Cosa Nostra negli anni caldi della Sicilia, quando in molto, troppi, caddero sotto i proiettili della malavita. Fu il primo a fermare Brusca, della sua morte furono ritenuti responsabili Riina e Provenzano.

Un romanzo diario che racconta l’uomo, la sua vita, la sua quotidianità, dentro e fuori la divisa. una divisa che spesso non viene compresa e sostenuta, ma che risplende quando nel petto di chi la porta batte la fiamma del dovere e della giustizia.