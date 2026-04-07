GROSSETO – Da giovedì 9 a domenica 12 aprile il Museo di storia naturale della Maremma ospita una mostra dedicata all’arte del suiseki, un’antica tradizione orientale che consiste nell’osservazione e nella valorizzazione di pietre naturali modellate da acqua, vento e agenti atmosferici, capaci di evocare paesaggi, forme della natura o suggestioni simboliche. L’esposizione curata da Carlo Maria Galli, uno dei massimi esponenti italiani di quest’arte, è organizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto. La visita alla mostra è compresa nel biglietto del museo.

L’origine del suiseki risale a circa duemila anni fa in Cina, dove alcune pietre venivano apprezzate per la loro forma e per la capacità di richiamare paesaggi naturali in miniatura.

Tra i protagonisti della diffusione del suiseki in Italia c’è appunto Carlo Maria Galli, ricercatore che da oltre trent’anni si dedica allo studio e alla raccolta di queste pietre. Attivo principalmente in Toscana e in particolare nel territorio della provincia di Grosseto, Galli possiede una profonda conoscenza geologica, petrografica e naturalistica della Maremma grossetana, competenze che gli hanno permesso di individuare e studiare numerosi esemplari nel territorio locale. Nel 1997 è stato tra i soci fondatori dell’associazione italiana Amatori Suiseki (Aias), nata proprio a Grosseto e oggi riconosciuta a livello internazionale.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del museo di storia naturale della Maremma: dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del museo al numero 0564 488571 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].