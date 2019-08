Subba and the roots in concerto in piazza Casetta a Capalbio Scalo

CAPALBIO SCALO – Zigzag music presenta la novità del 2019: Subba and the roots. È questo il nome della band di giovani musicisti che si esibirà sabato 24 agosto, alle 21.30, a Capalbio Scalo in piazza Casetta per animare uno degli ultimi week end dell’estate 2019.

“L’obiettivo è quello di accogliere un pubblico giovane nel cuore dell’Argentario e far divertire – spiega Andrea Zagami, animatore di Zigzag music –. La musica ha la forza di unire generazioni diverse”. A presentare il concerto sarà l’attrice Irene Grazioli Fabiani.

Subba and the roots è una band indipendente romana formata da 6 elementi: Marcello Sanzò, voce e tromba, Beatrice Rigillo, voce e sax, Alessandro Della Porta, voce e tastiera, Edoardo Lena, chitarra, Filippo Comin, basso, Guglielmo Cappellini, batteria.

La band si è formata tra i banchi di scuola nel 2013 e vanta un repertorio che spazia dal reggae al soul fino all’hip‐hop.

Nel corso degli anni i Subba and the Roots si sono esibiti su alcuni dei più conosciuti palchi romani (Largo Venue, Ex Dogana, Auditorium parco della musica, Alcazar Live, Parterre Farnesina social garden, Marmo, Contestaccio, Lian Club, Whishlist Club, Le Mura, Brancaleone, CSOA La Strada), ed hanno partecipato a rassegne di musica emergente (MarteLive, It’sUp2U!, Dallo Stornello al Rap, Tour Music Fest, S(u)ono Libero). Le loro canzoni vengono selezionate per film e serie tv come “Il nome del figlio” e “Romanzo Famigliare”.

Nel 2018 è stato prodotto il loro album d’esordio: “Brinda!” ed i videoclip della relativa title track e del singolo “La fabbrica del sole”, accompagnando entrambe le presentazioni con concerti, rispettivamente presso Alcazar Live e Parterre Farnesina Social Garden, facendo ballare un pubblico di 350 persone. D’estate sono stati ospiti della rassegna di moda GDD Fashion Week di Amantea (CS), che li ha visti protagonisti con due concerti.

Il 2018 si è concluso con la vittoria del bando “Nuovo Imaie”, che ha garantito alla band un budget di 15mila euro per organizzare un tour di 8 date tra Italia ed estero.

Prima di partire per il tour, previsto per l’autunno 2019, sono previste le presentazioni di alcuni nuovi brani ed il primo è “Tutto Il Tempo Che Hai”, registrato presso Pyramid Studio, per il quale è stato realizzato un videoclip in collaborazione con il Balletto Nuovo Sorano presso la Tevere Art Gallery.

L’ingresso al concerto è gratuito.