“Street’s rooms”: prossimo incontro al Pop Bistrot per parlare di giovani e salute mentale

GROSSETO – Continuano gli incontri organizzati dal gruppo di “Street’s rooms”: il prossimo appuntamento si terrà giovedì 26 settembre, alle ore 14,30, al Pop Bistrot (ex Chalet), in piazza del Popolo 7 a Grosseto.

Un pomeriggio per parlare delle novità riguardanti le attività giovanili che vengono organizzate e portate avanti a Grosseto, ma anche per fare il punto sulla partecipazione dello staff di “Street’s rooms” alla Giornata della salute mentale, promossa dalla Asl Toscana Sud Est, che si terrà giovedì 10 ottobre al parco di via Giotto.