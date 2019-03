Street’s rooms, i giovani progettano gli eventi della città: nuovo appuntamento in piazza del Sale

GROSSETO – Il progetto “Street’s rooms” fa tappa in piazza del Sale, nel centro storico di Grosseto. E’ in programma, infatti, per domani, martedì 12 marzo, alle 14.30, all’Irish soul pub il nuovo appuntamento del progetto promosso dal Coeso Società della Salute e dal Comune di Grosseto per coinvolgere i giovani nella vita cittadina, organizzando e promuovendo iniziative di loro interesse.

L’incontro di martedì, al quale possono partecipare tutti gli interessati, servirà a definire gli appuntamenti proposti dal Consiglio comunale dei giovani, che vedranno il coinvolgimento di alcune scuole della città e di associazioni. Gli eventi si terranno nei mesi di marzo e aprile nel centro storico e saranno legati anche al progetto Pop Up, grazie alla regia di Ars Maremma, l’associazione per il restauro sociale.

Le attività che saranno sperimentate dentro le mura, saranno poi riproposte nei diversi quartieri, proprio per animare tutti gli spazi di Grosseto frequentati dai ragazzi.

Intanto, sulla pagina Facebook del progetto “Street’s rooms” è possibile partecipare al sondaggio per conoscere le priorità dei giovani su cosa vorrebbero fare nel loro tempo libero: la scelta è tra parchi per praticare sport e attività fisica e luoghi per musica, spettacolo e arte.

Per informazioni: dott.ssa Francesca Pantalei 392/8690277, email streetsrooms@gmail.com, francescapantalei@libero.it.