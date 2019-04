“Street’s rooms” alla Palomar per programmare Jam session e street art

GROSSETO – Sarà la libreria Palomar di Grosseto ad ospitare il prossimo incontro dello staff di Street’s rooms, in programma venerdì 26 aprile alle ore 14,30. All’ordine del giorno la programmazione di nuovi eventi sportivi e musicali da proporre nei vari quartieri della città, in collaborazione con il Consiglio comunale dei giovani di Grosseto.

Nello specifico il gruppo del progetto lavorerà alla programmazione di jam session e di attività di street art da organizzare per l’estate. Le jam session sono incontri estemporanei tra più musicisti che si ritrovano senza aver provato nulla ma improvvisando su griglie di accordi e temi conosciuti. Lo street art, invece, nasce da un insieme di tecniche diverse usate in luoghi pubblici per creare contesti artistici tramite bombolette spray, sculture, proiezioni video o recite teatrali.