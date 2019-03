Storie per bambine ribelli e una biciletta verde celebrano le donne: l’evento in sala parrocchiale

ORBETELLO – “Parliamo di donne” è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla commissione per le pari opportunità di Orbetello in occasione dell’8 marzo, che si terrà a partire dalle 18 nella sala parrocchiale di Neghelli.

«L’evento – spiega la presidente della commissione, Giulia Andreuccetti – sarà l’occasione per ricordare l’impegno e la forza delle donne nella storia della conquista dei loro diritti»

Durante il pomeriggio i ragazzi e le ragazze del corso di recitazione dell’Associazione “Costa D’Argento Danza” diretta da Irene Lizzulli, leggeranno alcuni brani tratti dal libro “Storie della buona notte per bambine Ribelli”. A seguire la proiezione del film “La bicicletta verde” a cura dell’Associazione “Legalmente”.

Il pomeriggio sarà introdotto dalla presidente della commissione pari opportunità Giulia Andreuccetti e il centro antiviolenza Olympia di Orbetello sarà partner dell’iniziativa.

Al termine chi vorrà potrà fermarsi per una gustosa cena organizzata da Don Tito che ospita l’iniziativa.

Prenotazione necessaria al: 371 1578317 entro il 6 marzo.