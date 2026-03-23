GROSSETO – ‘Sovrappensiero è un posto bellissimo’ è il titolo dello spettacolo che verrà messo in scena il 25 marzo a Grosseto per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’appuntamento è per le 17 alla sala Friuli della chiesa di San Francesco. L’ingresso è gratuito e alla fine dello spettacolo verrà offerto un brindisi ai partecipanti.

“Lo spettacolo mette in scena la storia di rinascita di alcune donne che hanno fatto un percorso di uscita dalla violenza presso i centri antiviolenza Olympia de Gouges e che, grazie alla loro volontà e al lavoro integrato tra operatrici di ascolto e i soggetti della rete presente sul territorio, sono riuscite a riappropriarsi della loro vita – spiegano dall’associazione -. Saranno l’attrice Benedetta Rustici e la cantante Viola Violi a condurci per mano in questo pomeriggio di storie di rinascita sottolineate da eccellenti interpretazioni musicali”.

“L’evento, a conclusione del progetto ‘Il tuo progetto personale di libertà come donna – come madre, spin-off dalla violenza verso l’empowerment 2.0’, sostenuto dalla Fondazione Cr Firenze, non vuole raccontare né soprusi, né violenza, ma accompagnarci con leggerezza nella ritrovata fiducia in sé stesse, nella consapevolezza delle loro capacità e nella caparbia volontà di rinascere delle donne. E proprio per sottolineare questa volontà di riscatto lo spettacolo avrà la testimonianza diretta di una donna”.