FOLLONICA – Venerdì 9 ottobre, alle ore 18, alla Sala Tirreno di Follonica, sarà presentato il documentario “La Teleferica”, realizzato da Maurizio Orlandi e Romina Zago. L’incontro sarà introdotto dal consigliere comunale di Follonica a Sinistra, Francesco Ciompi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

“La Teleferica” nasce dalla volontà di ripercorrere un viaggio nelle Colline Metallifere per raccontare, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto direttamente quella stagione, la storia delle miniere della Montecatini. Un viaggio nella memoria che non si limita agli aspetti produttivi e industriali, ma prova a restituire la complessità di un mondo fatto di lavoro, comunità, relazioni sociali e trasformazioni economiche e territoriali.

Il documentario affronta infatti la storia mineraria da una prospettiva storica, sociale, economica e antropologica, dando particolare attenzione allo sguardo femminile e al ruolo che le donne hanno avuto nella vita delle comunità minerarie. Una scelta importante, perché la storia di una miniera non è soltanto la storia di chi vi lavorava direttamente: è anche quella delle famiglie, dei paesi, delle relazioni e delle generazioni che attorno all’attività mineraria hanno costruito la propria vita.

Si tratta quindi di una proiezione che parla profondamente del nostro territorio e della nostra storia, riportando alla luce un aspetto importante dello sviluppo delle Colline Metallifere e di un’economia che per decenni ha rappresentato uno dei principali motori sociali e produttivi di questa parte della Toscana.

Ricordare quella storia significa anche interrogarsi sulle trasformazioni che hanno interessato il nostro territorio, sul valore del lavoro e sulla necessità di conservare la memoria di quelle comunità che hanno contribuito a costruire l’identità dell’Alta Maremma. La proiezione sarà anche un’occasione per incontrarsi, ascoltare le testimonianze raccolte nel documentario e condividere una riflessione sulla storia industriale e sociale del nostro territorio.