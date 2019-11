Storie di donne, amore e violenza in libreria: appuntamento al Maremà

GROSSETO – In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si parlerà d’amore, ma anche di violenza, giovedì 28 novembre alle 17.30 alla Libreria Coop del Centro commerciale Maremà.

A farlo saranno tre donne, due scrittrici grossetane, Silvia Meconcelli e Dianora Tinti, che prenderanno spunti dai loro ultimi romanzi, “Pazze di libertà” e “Vite sbeccate” per affrontare un tema purtroppo più che mai attuale, e Irene Paoletti, nota attrice e regista grossetana diplomata a Roma presso l’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico, che interpreterà alcuni brani tratti dai libri.

Silvia Meconcelli, laurea in Economia, dopo alcune esperienze all’estero ha deciso di tornare in Maremma, dove attualmente vive con la sua famiglia e lavora presso una importante azienda vitivinicola nel senese. Il suo romanzo d’esordio “Quel che non sai di me” è risultato vincitore del terzo premio letterario “Città di Siena”. Quest’anno è uscita in libreria con “Pazze di libertà”, che racconta una storia di resistenza al femminile. E’ ancora una volta l’amore per la sua terra ad ispirare questo romanzo, una vicenda che si snoda sullo sfondo di una Grosseto segnata dalle bombe, dalle razzie e dalla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, si muovono le vite delle donne che provano a farsi spazio in un mondo governato dagli uomini. D onne rinchiuse dentro un ospedale psichiatrico, senza che siano pazze.

Dianora Tinti, laurea in Economia, giornalista e blogger, è funzionaria della Provincia di Grosseto dove si occupa di cultura, sociale e pari opportunità. “Vite sbeccate” è il suo quarto romanzo (segue “Il pizzo dell’Aspide”, “Il giardino delle Esperidi” e “Storia di un manoscritto”), con il quale si è aggiudicata il prestigioso premio del territorio per la Letteratura Capalbio 2019. Nella sua produzione letteraria i sentimenti sono i protagonisti assoluti e segnano indelebilmente le vite dei protagonisti. E questi sentimenti forti e dirompenti, senza i quali, per parafrasare Shakespeare “saremmo solo macchine” sono il leit motiv che guida l’intreccio di storie e personaggi anche nell’ultima fatica della scrittrice.

“Vite sbeccate” è un unico racconto con tante vicende che si intrecciano e rincorrono: storie di infanzie e abbandoni, vecchi conflitti e silenzi, amori che bruciano e divorano, non espressi e non vissuti, appaganti ma senza passione, malati, familiari, amori che lasciano tracce e cicatrici incurabili, tanto da rompere le vite come un coccio, lasciandole per sempre “sbeccate”.