“Storia di un matrimonio” sullo schermo del Cinema Stella

GROSSETO – Al cinema Stella da giovedì 12, fino a domenica 15 dicembre viene proiettato “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach. Il film, interpretato da Adam Driver e Scarlett Johansson, segue la storia di Charlie, regista teatrale, e Nicole, sua moglie e attrice, sposati con un bambino. Lei è una madre affettuosa e complice, lui un padre attento e presente. Ognuno apprezza l’altro, sia nei suoi pregi che nei difetti. La madre di Nicole adora Charlie a tal punto da considerarlo più un amico che un genero. Sembra il ritratto di una piccola famiglia perfetta, ma c’è qualcosa che non va. Un tassello si incrina, portando la coppia a quella che sembra l’unica soluzione alla loro infelicità: il divorzio.

Entrambi fortemente competitivi, Charlie e Nicole dovranno affrontare tutti gli ostacoli di una separazione. Lui dovrà prendere atto che molto probabilmente vedrà meno suo figlio e decide così di lottare per il piccolo. Lei si renderà conto che dedicava, come un succube, tutta se stessa al marito, fino a sentirsi viva solo per alimentare la vitalità di lui. Mentre il bambino cerca di tenere uniti i genitori, i due adulti dovranno capire cosa fare, ma potranno riuscirci soltanto insieme per comprendere che a volte la fine è solo l’inizio della storia.

Orario: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella