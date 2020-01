Storia del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora: in un libro le origini e i mutamenti

ARCIDOSSO – Venerdì 31 gennaio, alle ore 17, ad Arcidosso, alla sala consiliare del palazzo comunale, si terrà una conferenza dal titolo “Storia del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora dalle origini (1938) al 1958”.

Relatore Corrado Giusti, storico grossetano. Interverranno: Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora spa e Gianpiero Secco, consigliere di Acquedotto del Fiora. La conferenza è stata organizzata dal “Centro Culturale Amiata”, guidato da Marcello Bianchini e da Enzo Benedetti.

«Quella del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora – afferma Giusti – è una storia che riguarda da vicino tutti noi, ma che pochissimi conoscono. Nell’anno 2001, su indicazione di Giuliano Catoni, docente di Archivistica all’Università degli Studi di Siena, mi recai all’Archivio di Stato di Grosseto per studiare le carte di un fondo archivistico fino ad allora inesplorato, quello, appunto, del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora. Ho ricostruito la storia di questo importantissimo Ente e per primo ho inventariato il fondo. Da questi studi è nato il mio libro “L’archivio del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora (1938-1958)”, pubblicato nel 2005 dall’Editore Innocenti. Non darò giudizi politici su queste vicende, perché questo è un compito che, come storico, non spetta a me; io mi limiterò a raccontare quello che è emerso dalle carte».