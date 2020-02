Stimolazione cognitiva: il seminario per far conoscere il metodo Bapne

GROSSETO – Si scrive Bapne, si legge biomeccanica, anatomia, psicologia, neuroscienza e etnomusicologia. È infatti dall’apporto congiunto di queste differenti discipline, la cui unione favorisce lo sviluppo delle intelligenze multiple, che prende forma un metodo – il metodo Bapne, appunto – per la stimolazione cognitiva, psicomotoria, emozionale e neuroriabilitativa di una persona. In particolare dei giovanissimi.

È per far conoscere ed approfondire questo metodo, basato sulla body percussion, che la scuola di musica Chelli, una delle realtà educative della omonima fondazione della diocesi di Grosseto, organizza un seminario, in programma sabato 29 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica 1 marzo (9-13) negli spazi del palazzo del Seminario vescovile in via Ferrucci 11, a Grosseto.

A condurlo sarà Salvatore Di Russo, formatore certificato. Grazie alla collaborazione con Irsef, ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, il seminario è valido anche ai fini della formazione del docente.

Per iscriversi c’è tempo fino al 27 febbraio. Il modulo può essere scaricato sul sito internet della Fondazione Chelli (www.fondazionechelli.edu.org) . Il costo del corso è di 80 euro. Per ogni ulteriore informazione di dettaglio si può inviare una email a scuoladimusica@fondazionechelli.org

«Si tratta di una nuova opportunità formativa che mettiamo a disposizione di tutti, in particolare dei docenti – dice Maria Grazia Bianchi, musicista e direttrice della scuola di musica Chelli – In questo caso, poi, si tratta di conoscere più perfettamente un metodo all’avanguardia, che nasce dalla consapevolezza che il nostro corpo è uno strumento, capace di ritmo e capace di far trasparire i nostri stati d’animo. Il metodo Bapne consente proprio lo sviluppo di ognuna delle intelligenze multiple di Howard Gardner attraverso la didattica della percussione corporale. Il seminario consentirà di avere una panoramica esaustiva su come un docente o educatore può lavorare con gli alunni e su come la cultura musicale possa giocare un ruolo fondamentale nel processo di crescita e di formazione della persona».