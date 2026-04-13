ROSELLE – Venerdì 17 aprile alle ore 21:30, in concomitanza dei 43 anni dalla costituzione dell’Associazione maremmana studi astronomici G. Galilei comunemente denominata “Amsa” ed i 40 anni dell’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle, verrà ripercorsa la loro storia, le attività di divulgazione, didattica e ricerca.
Meteo permettendo seguiranno la visita della struttura e le osservazioni dai telescopi posti in giardino. Potranno essere ammirate le lune di Giove, stelle doppie, ammassi stellari ed altro ancora.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad [email protected] .
L’associazione
L’Associazione è ideatrice e curatrice dell’Osservatorio astronomico comunale di Roselle sin dal 1986, è la delegazione Uai con l’iscrizione più antica. Ha istituito l’Osservatorio meteorologico presso il Museo casa rossa ximenes in onore del celebre ingegnere che fu anche astronomo e meteorologo, ha inoltre ripreso l’antico progetto del Comune riguardo l’installazione di un Osservatorio meteorologico presso Roselle.
Presentatore della serata
A presentare la serata ci sarà Nazario Montuori, presidente Amsa, fiduciario Uai per le Regioni Toscana ed Umbria, responsabile della stazione di ricerca dell’Osservatorio astronomico comunale di Roselle, aderente formale alla ricerca Care-on sempre presso l’Osservatorio, commissario della Società astronomica italiana, membro della Società meteorologica italiana e della Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia.
Ha conseguito due master universitari: uno in fisica delle radiazioni e l’altro in matematica e scienze con indirizzo in geologia planetaria. Alta formazione anche post lauream in fisica moderna con indirizzo in cosmologia.