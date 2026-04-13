L’associazione

L’Associazione è ideatrice e curatrice dell’Osservatorio astronomico comunale di Roselle sin dal 1986, è la delegazione Uai con l’iscrizione più antica. Ha istituito l’Osservatorio meteorologico presso il Museo casa rossa ximenes in onore del celebre ingegnere che fu anche astronomo e meteorologo, ha inoltre ripreso l’antico progetto del Comune riguardo l’installazione di un Osservatorio meteorologico presso Roselle.