Stage di danze popolari ebraiche: appuntamento in città

GROSSETO – La Chiesa evangelica battista di via Piave ospita un stage di danze popolari ebraiche, promosso dall’associazione Rosa Parks, a cura di Ilaria Ciriaci e Paolo Colantonio, sabato 1° e domenica 2 dicembre.

«Nella tradizione ebraica – spiegano gli organizzatori – la danza nasce come espressione di preghiera e di lode. Quando i figli d’Israele furono liberati dalla schiavitù d’egitto, “Maria la profetessa prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze” (esodo 15,20). Le danze popolari ebraiche (come quelle di altri popoli) vengono eseguite di solito in cerchio, espressione di coralità e appartenenza comune».

Sabato l’appuntamento è dalle 16 alle 19, domenica dalle 9 alle 12 ed è prevista la partecipazione al culto delle ore 11 con una “danza liturgica”

«Indossare scarpe comode e voglia di muoversi – raccomandano gli organizzatori – partecipazione libera»

Per informazioni: tel. 0564 26108, e-mail: grosseto@chiesabattista.it